Stazione ferroviaria di San Donato Milanese. Stretta collaborazione fra carabinieri e polizia

San Donato milanese. Si è intensificato l’impegno delle forze dell’ordine per restituire alla civiltà e alla sicurezza la stazione ferroviaria di San Donato milanese. Continua l’intensa attività di monitoraggio in stretta sinergia operativa tra i poliziotti della Divisione Anticrimine della Questura di Milano e i Carabinieri della Stazione di San Donato Milanese, al fine di contrastare la criminalità diffusa e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Foto di repertorio. Una siringa trovata nei dintorni della stazione ferroviaria di San Donato Milanese

Fuori dalle balle, ma con metodi civili e per vie ufficiali

L’ultimo servizio di controllo del territorio è stato effettuato dai militari della Stazione di San Donato Milanese lo scorso 4 marzo. In seguito il questore ha emesso 16 Fogli di Via Obbligatori (a carico di 7 italiani e 9 stranieri) che saranno notificati nei prossimi giorni.

I destinatari hanno tutti precedenti penali o di polizia per reati contro il patrimonio e per stupefacenti. Gente conosciuta trovata in possesso di siringhe e altri oggetti per la preparazione della droga e all’assunzione, che avveniva all’interno della Stazione ferroviaria. Al momento della notifica del foglio di via obbligatorio, i destinatari saranno rimpatriati presso i comuni di residenza e avranno il divieto di rientrare nel comune di San Donato Milanese per un periodo che varia da uno a tre anni.

Ci sono anche gli avvisati a voce, cui è stato intimato di tenere una condotta di vita conforme alla legge, pena più gravi conseguenze. Se chi ha ricevuto il foglio di via rientra nel comune in cui ha il divieto di passare, e viene fermato, rischia la condanna penale anche di 2 anni e mezzo di carcere

Un impegno che rende

Dal 29 gennaio 2021 all’11 marzo 2021 il Questore di Milano ha emesso 83 provvedimenti di prevenzione ( 73 fogli di via obbligatori e 10 avvisi orali), nei confronti di persone perlopiù provenienti dalle province confinanti che abitualmente frequentavano la stazione ferroviaria per procurarsi e consumare sostanze stupefacenti.

Con il rafforzamento dell’azione deterrente e preventiva, propria delle misure di prevenzione personali, attraverso il monitoraggio delle aree di volta in volta colpite da episodi di degrado, si sta gradualmente raggiungendo l’obiettivo di restituire il territorio ai cittadini permettendo una migliore fruizione dei servizi pubblici. Infatti, nel corso dei controlli di Polizia effettuati in successione sono stati controllati soggetti diversi da coloro che erano già destinatari del Fogli di Via Obbligatori, emessi a seguito dei precedenti servizi, ciò a riprova dell’efficacia delle misure di prevenzione adottate.