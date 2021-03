Lotteria degli scontrini. Ecco i numeri della prima estrazione

Lotteria degli sontrini. Oggi è il giorno tanto atteso della prima estrazione prima estrazione delle estrazioni mensili della lotteria degli scontrini. In palio 10 premi da 100.000 euro per gli acquirenti e 10 premi da 20.000 euro per gli esercenti.

Sono solo 10 su 60 milioni di italiani che sognano di risolvere i propri problemi in un botto solo, vincendo un premio della lotteria da 100mila euro. Le probabilità di vincere sono troppo poche perchè valga la pena di rischiare dei soldi per scommettere, ma dato che lo scontrino in negozio ce lo danno comunque, e non ci costa nulla in più partecipare perchè mai non farlo?

Lo abimao fatto tutti ed ecco i primi dieci fortunati che riceveranno, si spera, sul loro conto in banca 100mila euro da parte dello stato italiano.

Lo so sono una malfidente per natura. troppe brutte esperienze mi hanno causato molta malfidenza. Speriamo quindi che i 10 fortunati siano delle persone che hanno davvero bisogno di quei soldi e che dietro a questa strana elargizione non ci sia nulla su cui dovrà poi indagare la Guardia di Finanza.

In ogni caso ecco la lista degli scontrini fortunati

I primi 5 fortunati scontrini vincitori della lotteria degli scontrini

Non so naturalmente ancora dove abita chi ha vinto. Non so ancora neppure se uno di questi scontrini è il mio. Aggiornerò l’articolo con nuove informazioni e se per un impossibile caso uno di quegli scontrini è mio, al momento dell’incasso ritirerò quel che ho detto sulla mia malfidenza nei confronti dello stato italiano.

