La truffa dei vaccini Covid via sms

Regione Lombardia ha messo sul piatto 600mila euro per il biennio 2020/2021 al fine di mettere in campo un progetto di informazione e sensibilizzazione contro le truffe agli anziani: incontri ove possibile, spot pubblicitari in tv, cartelloni da affiggere nelle bacheche dei vari Comuni di Milano e dell’hinterland.

Pubblicità

Il progetto è stato presentato a Corbetta (MI) in presenza dell’assessore alla Sicurezza Riccardo De Corato e proprio quest’ultimo ha illustrato le nuove frontiere dei truffatori. “Nella maggior parte dei casi si tratta di nomadi che cercano di entrare nelle abitazioni degli anziani, investendo anche molto – ha spiegato De Corato- Basti pensare a coppie di truffatori che si sono dotati di divisa di soccorritori facendosi scambiare per operatori della Croce Rossa o di divisa da forze dell’ordine (Carabinieri o agenti di Polizia locale )”. Il filo rosso che collega i malviventi pare essere l’emergenza Covid-19: consegna mascherine, fantomatici controlli e molto altro ancora.

Pubblicità

De Corato ha infatti illustrato la truffa degli “Sms Covid” che ha interessato non solo Milano ma anche l’hinteland come Pregnana, Rho, Cusano Milanino e Cornaredo. Questa in pratica la truffa: all’anziano arriva un sms che invita a chiamare h24 il 1240 al fine di prenotare il vaccino. Il messaggio è destinato agli over 80 e, come ha rimarcato l’assessore alla Sicurezza, sono inviati da truffatori altamente specializzati che riescono a intercettare i numeri telefonici e agire attraverso un finto Call center.

Pubblicità

La truffa è stata denunciata un Procura attraverso le Ats di Pavia e di Milano. La truffa degli sms agli anziani è di qualche giorno fa e grazie alla segnalazione delle vittime sono state riconosciute come tali. Non si sa ancora quindi se il fine ultimo è quello di farli uscire di casa o avere con loro un appuntamento per mettere in atto un altro tipo di truffa.

Pubblicità

Nel dubbio occorre sempre contattare la Polizia locale per poter avere conferma o delucidazioni.

Pubblicità