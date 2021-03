Lo Sputnik V arriva in Lombardia

Lombardia. Un’azienda della Brianza ha siglato un contratto europeo per produrre in Lombardia il vaccino Sputnik V contro il covid 19. Nella nostra regione ci sarà quindi un polo produttivo del vaccino russo. È il primo contratto europeo per la produzione locale del vaccino che nelle scorse settimane ha avviato il processo di autorizzazione per le somministrazioni in Europa.

Il presidente della Giunta regionale Attilio Fontana lo ha annunciato su twitter con gioia.”Una notizia positiva!!” ha detto. “Il vaccino Sputnik V avrà un polo produttivo anche in Lombardia.

Dalle prime notizie apprese pare che la promessa sia di avere 10 milioni di dosi entro il 2021. Tutto sta a riuscire ad usarle in Lombardia…