Donazioni di sangue per la festa della donna dalla Polizia di stato

La promozione delle donazioni di sangue, organizzata dalla Onlus “Donatorinati” (Associazione Donatori e Volontari Personale Polizia di Stato) con la collaborazione di AVIS Milano si chiama “La donazione si tinge di rosa2. Si è svolta in occasione della Giornata Internazionale dei diritti della donna, nel cortile della Questura milanese.

Alle donazioni di sangue hanno aderito 55 persone tra poliziotte, poliziotti e Vigili del Fuoco di Milano che hanno donato il loro sangue nelle autoemoteche dell’ AVIS di Milano, posizionate nel cortile di via Fatebenefratelli 11, sotto la supervisione del personale medico di AVIS.

Donazioni di sangue

L’evento si è svolto con successo anche in altre città italiane. L’ obiettivo era di sensibilizzare gli appartenenti alla Polizia di Stato, in particolare le donne, sulla donazione di sangue, quale gesto di solidarietà e altruismo specie nel periodo di pandemia che ha acuito la cronica carenza di sangue in tutte le strutture sanitarie.