Bimba di 2 anni trovata morta in casa. Cisliano

All’1 circa, di lunedì 8 marzo 2021 in Cisliano (MI), su attivazione del 112, i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso sono intervenuti in un’abitazione, in cui hanno fatto accesso dalla finestra perché era chiusa dall’interno.

Pubblicità

Una volta in casa, i Carabinieri hanno rinvenuto il cadavere di una bambina italiana di 2 anni e la mamma, italiana 41enne, in stato di incoscienza, che è stata trasportata all’ospedale di Magenta, dove si trova piantonata dai Carabinieri.

Pubblicità

Sul posto, oltre ai Carabinieri del Nucleo Investigativo e della Compagnia Abbiategrasso, il Pubblico Ministero della Procura di Pavia, dott. Roberto Vincenzo Oreste Valli, ed il medico legale.

Pubblicità

Al momento non sono note le cause della morta della minore, che non presenta evidenti segni di violenza sul corpo.