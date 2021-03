“Farmacia del Corso”, Corbetta. Tamponi rapidi: come fare. I prodotti della farmacia

La “Farmacia del Corso” di Corbetta, che fa capo alla dottoressa Sara Airoldi, fa chiarezza sui tamponi rapidi disponibili in farmacia e presenta la linea di prodotti corpo ma soprattutto di integratori per rafforzare le difese immunitarie pensati e realizzati proprio dalla farmacia di corso Garibaldi, a Corbetta (a marchio Ezira e a marchio proprio). Si ricorda che anche in caso di zona rossa, è pur sempre attiva la consegna a domicilio oltre che l’apertura dell’attività ritenuta essenziale. Corso Garibaldi 55. Corbetta (MI) tel 02.9779071, omeopatia, fitoterapia, cosmesi e veterinaria.

Pubblicità

“Farmacia del Corso” tamponi rapidi per Covid-19

Tamponi rapidi rinofaringeo antigienico

Si prenotano telefonicamente oppure recandosi sul posto al costo di 22 euro. In 15/20 minuti permettono di avere il risultato di negatività o positività e quindi di ottenere anche l’attestato in caso serva per viaggi o altro. E’ gratuito e prenotabile anche on line tramite il sito Ats se a richiederlo sono gli studenti delle secondarie e gli insegnanti. In tutti i casi, se il tampone risulta positivo, è la farmacia a prenotare direttamente un secondo test che consiste nel tampone molecolare. Sono altresì disponibili i test rapidi che si effettuano tramite la goccia di sangue prelevata dal dito.

Pubblicità

La dottoressa Sara Airoldi

Linea dai zero anni in su

Senza siliconi, o glicoli, senza parabeni, privi di sodio lauril solfato e con profumo senza allergeni. Stiamo parlando dei prodotti a marchio “Farmacia del Corso”, prodotti in Italia e con materie prime italiane. Ideali fin dai primi giorni di vita e sicuri anche per gli adulti.

Pubblicità

Farmacia del corso, corso Garibaldi, Corbetta. Dott. Sara Airoldi

Si parla di Olio corpo baby che è indicato soprattutto per la pulizia del cuoio capelluto e che contiene olio di mandorle dolci, jojoba e avocado. Si passa all’Olio da bagno baby con olio di mandorle dolci, olio di avocado ed estratti di aloe. C’è poi l’Emulsione fluida baby ideale per l’idratazione della pelle con olio di mandorle dolci e di avocado nonché con estratti di camomilla. E ancora, il Baby shampoo con tensoattivi derivanti da zuccheri ed estratto di avena. Per tutti, l’Halicalm crema lenitiva ideale per irritazioni, punture di insetti, esposizione eccessiva al sole, contatto con sostanze irritanti e cosmetici inadeguati.

Pubblicità

“Farmacia del Corso” prodotti prime vie respiratorie per adulti

Prodotti per le difese immunitarie

Si sta parlando di prodotti a marchio Ezira cioè un marchio facente capo ai farmacisti che, insieme, hanno formulato la composizione per realizzare prodotti unici e con principi attivi potenziati a seconda del campo di azione mirato al quale sono destinati. Tra questi farmacisti c’è anche la dottoressa Sara Airoldi.

Pubblicità





Per i più piccoli c’è il Defender kids con acerola, echinacea, shiitake, reishi, propoli, zinco, vitamine del gruppo B e miele 100% italiano. Per gli adulti, invece, c’è il Defender plus in compresse con principi attivi sempre di natura vegetale.

“Farmacia del Corso” prodotti gola per bambini

Mal di gola e prevenzione

Per i più piccoli, sempre a marchio Ezira, c’è il Gol Active Kids spray con ribes nero, echinacea, propoli, piantaggine e miele 100% italiano, oppure il Seda Fluid Kids (sedativo tosse) a base di piantaggine, altea, verbasco e grindelia con miele 100% italiano. Per le prime vie respiratorie dell’adulto, sono disponibili tre diversi prodotti in compresse. Il Gol Active balsamic (gusto menta) per la funzionalità delle prime vie respiratorie con propoli, erisimo, piantaggine, liquirizia, menta e eucalipto. Il Gol Activ tuss (gusto mentolo) indicato per la tosse e il Gol active gola (gusto arancia) per il benessere della gola con propoli, ribes, echinacea, piantaggine, mentolo e eucalipto. Sempre per gli adulti, ci sono poi il Seda Fluid (sedativo tosse) in soluzione orale e il Seda Fluid 600 per la fluidità delle secrezioni bronchiali.

“Farmacia del Corso” tisane e unguenti

Unguenti e tisane

Per gli adulti, sempre a marchio Ezira, c’è il Laki Dol thermo ad effetto termogenico con capsico, olio di arnica, mentolo, metile salicinato e canfora; oppure ancora il Laki Dol forte crema lenitiva con metile salcinato, olio di arnica, canfora e mentolo.

Intestino pigro? C’è la tisana Armolax con olio essenziale di menta e finocchio nonché camomilla, senna e frangula. Stress? Viene in aiuto la tisana Pro relax con olio essenziale di lavanda, valeriana, passiflora, biancospino, melissa e menta. Legato allo stress c’è la cattiva digestione? Ecco la tisana DigestiOn con olio essenziale di menta e finocchio, anice, coriandolo, cumino e liquirizia.