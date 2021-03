Si butta nel Lambro con un pacco di eroina

San Donato Milanese. Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di San Donato Milanese hanno arrestato in flagranza per resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione illecita di stupefacenti” un 30enne marocchino, domiciliato a Milano, pluripregiudicato per reati della stessa specie.

Mentre transitavano sulla SP415 all’altezza di via fiume Lambro, i carabinieri intimavano l’alt ad una Fiat Panda sospetta. Il passeggero, per evitare il controllo, quando l’auto si è fermata è sceso dai veicolo ed è fuggito a piedi nella boscaglia per poi buttarsi nel Lambro. Non è però riuscito a raggiungere l’altra sponda. L’acqua era troppo alta. Pertanto è tornato in direzione del capo equipaggio della radiomobile che lo aiutato ad uscire dall’’acqua, fermandolo in sicurezza.

Durante l’immersione dell’uomo, i carabinieri hanno notato che aveva gettato in acqua un involucro. Lo hanno recuperato. All’intero c’era un panetto di eroina di 525 grammi. A quel punto il conducente della panda è ripartito, imboccando la Tangenziale Est in direzione Bologna. La sua fuga è finita male. E’ stato tamponato da un tir all’altezza del cavalcavia in via Bagnolo Sorigherio. Non deve essersi fatto troppo male perchè ha abbandonato la panda e ha fatto perdere le proprie tracce nei campi limitrofi.

Intanto il 30enne l’arrestato è stato portato alla casa circondariale di Milano San Vittore, a disposizione dell’autorità giudiziaria.