Un innovativo sistema di videosorveglianza a disposizione del traffico e dei pedoni. Attivi 24 su 24 per tutelare la sicurezza stradale

La tecnologia a disposizione del territorio. In un mondo in cui nessuno può più fare a meno della tecnologia e delle sue applicazioni, Città Metropolitana di Milano ha dedicato alla sicurezza e al controllo della rete stradale di competenza il “Progetto Sicurezza Milano Metropolitana”, un piano pluriennale di interventi sviluppato insieme a Safety21 e Municipia.

Arianna Censi, Vice Sindaca della Città Metropolitana di Milano, dichiara: “i dispositivi di controllo del territorio, che entro la prossima settimana saranno attivati, vogliono essere uno strumento per accrescere la sicurezza delle strade gestite dalla Città Metropolitana di Milano, garantendo la tutela del territorio, dell’ambiente e dei cittadini” e aggiunge “Tutti gli strumenti installati nell’ambito del Progetto Sicurezza Milano Metropolitana vanno a comporre una vera e propria rete di dispositivi smart che dialogano e interagiscono con l’ecosistema Titan® – la piattaforma in dotazione alla Polizia Locale – che riceve e gestisce in cloud informazioni, dati e immagini utili per la constatazione di eventuali infrazioni e per l’elaborazione, con una metodologia scientifica, di analisi sul traffico, garantendo allo stesso tempo, i più elevati standard di sicurezza e trasparenza dei dati”.

L’idea di fondo è restituire la mole di dati per un’analisi attenta non solo del traffico, ma anche per gestire la qualità dell’aria o per mettere in sicurezza quelle aree delle nostre strade in cui ad esempio avviene l’abbandono dei rifiuti.

Un occhio attento, una piattaforma che converge e convoglia i flussi dei dati da più postazioni contemporaneamente con un monitoraggio 24 su 24. Il software per l’analisi intelligente delle scene si attiva in presenza di movimenti ed è in grado di fornire alle autorità competenti le registrazioni degli illeciti in tempo reale.

Gli occhi attenti ed elettronici del Progetto Sicurezza Milano Metropolitana arrivano anche nel Comune di Trezzano sul Naviglio per scovare gli illeciti ambientali nella lotta contro l’abbandono dei rifiuti. In particolare:

Un rilevatore posizionato sulla S.P. 162 Gaggiano – San Pietro all’Olmo. Comune interessato: Trezzano Sul Naviglio al km 0+598 in corrispondenza dell’intersezione con la S.S.494 Vigevanese, in direzione Cusago.

Nel Comune di San Giuliano Milanese l’attenzione è rivolta ai pedoni, spesso gli utenti più deboli della strada con la messa in sicurezza sulla S.P. 164 del dispositivo di attraversamento sicuro.

I dati forniti dalle analisi e relativi allo scorso 2020, vedono una diminuzione del 55% della mortalità pedonale. La decrescita è dovuta in larga parte alla pandemia e ai lunghi mesi passati in lockdown. Questi dati, quindi, non possono far abbassare la guardia su numeri ancora troppo elevati. I decessi in totale, infatti, sono 240 con una media di 20 vittime al mese.

Ecco che il Progetto Sicurezza Milano Metropolitana diventa fondamentale nel contrasto attento e capillare di questo pericolo. L’installazione è la prima delle 10 previste entro il 2021 (90 previste in totale dal progetto) ed è stata posizionata:

Sulla S.P. 164 al km k+538 – in prossimità dell’attraversamento ciclo-pedonale di fronte alla Cascina Videserto nel comune di San Giuliano Milanese.

Il sistema è composto da una telecamera fisheye in grado di eseguire riprese a 360°. Il software registra in tempo reale e conserva le immagini in caso di incidente. Oltre alla telecamera fisheye sono posizionate sul marciapiede un gruppo di 4 fotocellule che si attivano in presenza del pedone, ciò fa lampeggiare 4 LED ad elevata luminosità. I LED sono posizionati vicino alle strisce pedonali e due pre-segnalatori esterni lampeggiano avvertendo gli automobilisti anche in caso di scarsa visibilità.

Il software funziona grazie a un segnale Wireless 4G/LTE che raccoglie i video e li invia alla centrale operativa che li archivia nei termini di legge.

Altri due dispositivi per il monitoraggio del traffico sono attivi nei Comuni di Cusago e Albairate sulla S.P. 114 Baggio – Castelletto.

Ecco precisamente dove sono stati posizionati:

Il primo rilevatore è sulla via per Cusago, tra l’intersezione della S.P. 114 con la via Baggio, e la rotonda di viale Europa (km- km 0+302 della S.P. 114);

Il secondo si trova sulla S.P.114 al km 7+890 nel comune di Albairate di fronte alla Cascina Faustina, all’altezza del passaggio pedonale.

Nel Comune di Lacchiarella è già attivo un rilevatore sulla S.P. Vigentina direzione Opera:

sulla S.P. 28 Vigentina in direzione Opera, nel tratto compreso tra la rotonda che interseca la S.P. 40 Melegnano – Binasco ed il polo logistico di Pieve Emanuele.

Anche sulla S.P. ex S.S. 35 dei Giovi sono attivi 4 nuovi dispositivi di monitoraggio del traffico che ricadono nei comuni di competenza di Casarile, Zibido san Giacomo e nel Comune di Milano:

S.P. ex S.S. 35 dei Giovi al Km 110+180 – di competenza del Comune di Zibido San Giacomo prima dello svincolo per la S.P. 105;

S.P. ex S.S. 35 dei Giovi al km 104+456 – di competenza del Comune di Casarile in direzione Nivolto (in corrispondenza dell’Azienda meccanica ILCA);

S.P. ex S.S. 35 dei Giovi al Km 129+000 di competenza del comune di Milano prima dell’imbocco dello svincolo Autostradale “Cormano” in direzione Milano Centro;

Tra i rilevatori programmati sulla S.P. ex S.S.35 a breve ci sarà anche quello posizionato al km 128+955 – sulla via Rubicone in direzione Meda.

A supporto dell’attività di controllo del territorio che Città Metropolitana di Milano sta perseguendo con questo progetto, continua la campagna di comunicazione finalizzata alla sensibilizzazione degli utenti della strada verso un comportamento più responsabile e corretto nei confronti del territorio e dell’ambiente. La campagna, che sarà on air a partire dall’8 marzo, sarà declinata a livello locale, nelle aree interessate dagli interventi, sui portali web di informazione locale e sui social media.

Per maggiori dettagli sul posizionamento dei dispositivi e per aggiornamenti sui futuri interventi, consultare il sito web di Progetto Sicurezza Milano Metropolitana che approfondisce ogni aspetto del progetto.