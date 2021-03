Mascherine irregolari. Federfarma e Fofi chiedono chiarimenti

Riceviamo, pubblichiamo, un comunicato delle associazioni di categoria delle farmacie e dei farmacisti, Federfarma e Fofi, a proposito delle mascherine che sono risultate non adegute a proteggere dal virus

Pubblicità

Mascherine con certificazioni irregolari o contraffatte

La Federazione degli Ordini dei Farmacisti e la Federfarma hanno richiesto alle

Amministrazioni competenti chiarimenti in merito ai casi, riportati dalla stampa,

relativi alla presunta circolazione in Europa e in Italia di mascherine con

certificazioni irregolari o contraffatte.

Pubblicità

Tali notizie, se confermate, rischiano infatti di incidere negativamente sulla fiducia

dei cittadini nei dispositivi di protezione, che costituiscono oggi più che mai un

elemento fondamentale del sistema di prevenzione del contagio, nonché di mettere

in difficoltà le farmacie e i farmacisti, a cui sicuramente non compete l’accertamento

della veridicità delle certificazioni rilasciate da enti che risultano autorizzati a livello

europeo e sono la condizione per la loro commercializzazione.

Pubblicità

La Federazione degli Ordini dei Farmacisti e la Federfarma attendono quindi con

fiducia dalle autorità competenti tempestive indicazioni per poter fornire

informazioni corrette ai cittadini.