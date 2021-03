Arluno. Uomo schiacciato da un camion

Arluno. Terribile incidente questa mattina verso le 9,30. Un uomo schiacciato, letteralmente, da un camion. Un 51enne si trovava infatti sotto ad un camion sollevato con un cric, per effettuare alcuni lavori di manutenzione. All’improvviso il cric ha ceduto e il camion è caduto addosso all’operaio. L’uomo, che lavora per la Società Cooperativa PT, è in forze alla Azienda di logistica Falco che si trova in via Ugo Foscolo, ad Arluno.

Il 112 è stato chiamato immediatamente e sul posto sono arrivati i soccorritori della Croce Bianca di Sedriano, un’automedica dell’ATT di Milano, un elicottero del 118, i vigili del fuoco del comando Provinciale di Milano, i vigili urbani di Arluno e i carabinieri della Compagnia di Legnano.

L’uomo schiacciato dal camion potrà raccontarlo…

Un incidente simile poteva dire il trovarsi di fronte ad uno scenario terrificante. Invece il 51enne, seppure ferito, era cosciente e il codice rosso iniziale è sceso ad un codice giallo. Una volta che i vigili del fuoco hanno sollevato il camion ed è stato estratto l’uomo, di cui non si conoscono ancora le generalità, è stato portato in ambulanza, in codice giallo, al pronto soccorso dell”ospedale S. Carlo di Milano. Al rilievo delle modalità dell’incidente sul lavoro si occuperà la polizia locale di Arluno.