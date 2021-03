Milano. 25 daspo urbani e 4 rimpatri in 5 servizi straordinari

Milano, 25 Daspo Urbani del Questore e 4 rimpatri: la Polizia di Stato intensifica i controlli in Stazione Centrale, Bastioni di Porta Venezia e Piazza S. Stefano.

5 Servizi straordinari di prevenzione e di controllo del territorio della Polizia di Stato per la tutela della sicurezza urbana, nell’ambito della quale il Questore di Milano ha irrogato 25 provvedimenti di Divieto di Accesso alle Aree Urbane a soggetti che, dediti al consumo di alcool e ad azioni moleste, impedivano la fruizione delle infrastrutture del trasporto pubblico o di importanti spazi del centro cittadino.

Gli ubriachi molesti e i parcheggiatori abusivo

In particolare, a seguito di un’intensa collaborazione tra i poliziotti della Divisione Anticrimine, dei Commissariati Centro, Garibaldi Venezia, Città Studi, della Polizia Ferroviaria e del Corpo di Polizia Locale di Milano, sono state individuate le aree della Stazione Centrale, dei Bastioni di Porta Venezia e di piazza S. Stefano, ove sostavano, spesso in stato di ubriachezza, soggetti intenti a molestare i passanti e gli esercenti delle attività commerciali, o responsabili di atti osceni o dell’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore.

5 servizi straordinari hanno permesso di effettuare una buona pettinata

Cinque servizi straordinari di controllo del territorio, scanditi nell’arco di tre settimane, hanno consentito di irrogare 147 sanzioni amministrative, da 300 euro ciascuna, e 145 ordini di immediato allontanamento dalle aree interessate, presupposto per le successive, e più incisive, misure di prevenzione adottate dal Questore.

Infatti, per 25 delle persone controllate sono stati emessi provvedimenti di “Daspo Urbano”. E’ loro vietato l’accesso alle aree in cui sono stati sorpresi per un periodo di tempo compreso tra i 6 e i 12 mesi. L’eventuale violazione di tali prescrizioni sarà sanzionata con la pena dell’arresto e la condanna a 1 a 2 anni di carcere (o pene alternative). Per 20 persone allontanate dall’area della Stazione Centrale e dei Bastioni di Porta Venezia sono ancora in corso le attività di notifica delle misure di prevenzione.

Piazza Santo Stefano

In Piazza Santo Stefano sono stati allontanati anche 4 pregiudicati rumeni che molestavano i passanti e i commercianti. Nella piazza si erano verificati negli ultimi mesi episodi di degrado, vandalismo e anche reati più gravi.Per questi la polizia ha già proceduto alla notifica di provvedimenti del Questore e l’Ufficio Immigrazione sta

provvedendo al rimpatrio coatto nel Paese di provenienza dei 4. Avevano già tutti a loro carico precedenti ordini di allontanamento dal Territorio Nazionale.