CEV Challenge Cup edizione 2020-2021. Allianz Powervolley Milano in finale

Milano. Semifinale della CEV Challenge Cup 2021. Allianz Powervolley Milano, la squadra di coach Piazza, conquista la finalissima della competizione: superata nel ritorno l’Halkbank Ankara per 3-0.

Prima storica finale per l’Allianz Powervolley Milano. La società del presidente Lucio Fusaro conquista il pass per l’atto conclusivo della CEV Challenge Cup, uscendo vincente dalla semifinale contro l’Halkbank Ankara. Dopo il successo per 3-1 nel match d’andata in Turchia, all’Allianz Cloud la formazione di coach Piazza rifila un secco 3-0 agli avversari turchi.

La finale conquistata rappresenta per Powervolley Milano, sodalizio fondata nel giugno 2012 pronta a ripartire in Serie B, un ulteriore step di crescita in 9 anni di storia. La finale contro lo Ziraat Bankasi Sk Ankara, squadra vincente nel golden set dell’altra semifinale contro Vk Lvi Praha si giocherà a Milano il 17 marzo con il ritorno, che assegna il trofeo, il 24 marzo in Turchia.

“Tenevamo molto a questa partita perché ci dà accesso alla finale di coppa che è uno degli obiettivi della stagione. Sono molto soddisfatto di quello che ho visto oggi: ottimo approccio mentale, ottima disponibilità e spirito di sacrificio, quindi andiamo avanti. Oggi la squadra, e intendo dire tutti i giocatori, ha dato il suo contributo ed è questa la cosa che mi dà più piacere”, commenta di Roberto Piazza.

Cronaca della semifinale CEV Challenge Cup edizione 2020-2021

Primo set:

Primo punto del match di Urnaut, con Milano che sfrutta due errori diretti di Ankara per il primo allungo. Jean Patry attacca da seconda linea per il 7-5 di Milano, con Ankara che prova a rimanere a contatto con il punto di Gunes (12-11). Bella diagonale di Ishikawa che sigla il 14-13, con il muro vincente di Kozamernik su Hernandez che vale il 17-15.

Hernandez si riscatta con una bella diagonale (19-18), ma sono i padroni di casa a confermare il +2 di vantaggio con Urnaut su imbeccata ad una mano di Sbertoli (20-18). Muro di Piano su Hernandez con Milano che vola sul +3 (21-18) con il time out chiamato dall’Halkbank, ma Milano è on fire e allunga con Piano e Ishikawa (23-18). Il set si chiude sul servizio out di Hernandez (25-20).

Secondo set:

Urnaut avvicina Milano all’Halkbank (4-5), stoppando il primo tentativo di fuga dei turchi. Monster block di Piano per il 10 pari, ma è ancora il muro dei meneghini a bloccare l’Halkbank: questa volta Hernandez viene stoppato da Patry (12-10). Torna sul 13 pari l’Halkbank, con il muro vincente su Piano (13-13), con il vantaggio turco che si riconcretizza con l’ace di Hernandez (14-15).

Rimette il becco davanti Milano sul fallo da seconda linea di Hernandez (16-15), con il +2 che arriva sulla doppia fischiata al palleggiatore turco (20-18). Piano in primo tempo mette a segno il 21-19, con l’ace di Patry per il 22-19. Accorcia l’Halkbank con l’ace di Karasu (22-21), trovando il 22 pari con il mani out in contrattacco di Bayram. Urnaut scrive il 23-22, con l’ace finale del numero 17 sloveno che consegna a Milano il pass per la finale (25-22).

Terzo set:

Piazza, con la qualificazione in tasca, riparte con Daldello-Weber, Mosca-Piano, Maar-Basic e Staforini libero. Maar subito in grande spolvero per il 6-5, con il lungolinea di Basic per il 10-9. Ancora il francese con l’ace del 92 (11-9), con il colpo millimetrico in lungolinea di Weber che mette a segno il 13-10. Grande punto di Weber (15-14), con il contrattacco chiuso da Basic in lungolinea (16-14). Maar in pipe sfonda per il 19-16, con il tocco sotto rete di Basic che vale il 20-17. Muro di Weber (23-19), con il brasiliano che chiude per il 25-20 finale.



Tabellino

Allianz Powervolley Milano – Halkbank Ankara: 3-0 (25-20, 25-22, 25-20)

Allianz Powervolley Milano: Staforini (L), Basic 5, Kozamernik 4, Daldello 0, Sbertoli 0, Maar 6, Weber 5, Patry 7, Piano 8, Mosca 1, Ishikawa 9, Urnaut 11, Pesaresi (L). N.e.: Meschiari. All. Roberto Piazza.

Halkbank Ankara: Eksi 0, Done (L), Ugur 2, Ergul (L), Walsh 1, Gokgoz 3, Capkinoglu 5, Gunes 4, Karakaya 1, Berger 8, Karasu 0, Firincioglu 6, Hernandez 9, Bayram 9. All. Taner Atik.

Note

Durata set: 24’, 27’, 25’, 22’. Durata totale: 1h e 16’.

Allianz Powervolley Milano: battute vincenti 4, battute sbagliate 11, muri 7, attacco 59%, 58% (25% perfette) in ricezione.

Halkbank Ankara: battute vincenti 4, battute sbagliate 9, muri 5, attacco 51%, 53% (27% perfette) in ricezione.

Arbitri: Enkerli – Khuc.

Impianto: Allianz Cloud di Milano.