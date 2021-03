Accoltella i nipoti per l’eredità. Poi all’ospedale di Paderno Dugnano

Alle 11:00 circa di ieri, 03 Marzo 2021, a Cusano Milanino, i militari della locale stazione Carabinieri sono intervenuti in via Mazzini ove poco prima si era verificata un’accesa lite tra parenti per motivi legati a questioni ereditarie, al culmine della quale due giovani di 27 e 30 anni erano stati feriti con arma da taglio.

Pubblicità

In particolare gli operanti hanno accertato che la lite era nata tra i due giovani e lo zio 51enne, disoccupato e con precedenti di polizia, per motivi economici legati all’eredità, con i due che si erano rivolti al parente per chiarimenti inerenti la gestione di alcuni beni di famiglia.

Pubblicità

La discussione, inizialmente verbale, era sfociata di un’aggressione fisica da parte dei due ragazzi nei confronti dello zio che, però, ha improvvisamente estratto un coltello a farfalla e li ha colpiti uno alla coscia sinistra e l’altro al fianco sinistro.

Pubblicità

I feriti si sono poi recati autonomamente presso la Clinica San Carlo di Paderno Dugnano dal quale venivano dimessi rispettivamente con prognosi di gg. 10 per “ferita da punta penetrante coscia sinistra” e gg. 15 per “ferita penetrante emitorace sinistro”.

Pubblicità

Il 51enne, trovato sul luogo della lite dagli operanti intervenuti su richiesta di un vicino di casa, è stato denunciato in stato di libertà lesioni aggravate e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.