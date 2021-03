Fermati i due ragazzi che aggredirono a “Il Centro” di Arese

Nella giornata odierna in Lainate (MI), su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano, i Carabinieri delle Stazioni di Arese e Lainate, stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale in istituto di pena minorile e di collocamento in comunità, emessa dal G.I.P. del Tribunale per i minorenni di Milano, nei confronti di un 17enne di Arese, e di un 18enne di Rho – minorenne all’epoca dei fatti -, entrambi già noti alle Forze dell’Ordine, ritenuti responsabili, in concorso fra loro, dei reati di lesioni personali aggravate, resistenza a un pubblico ufficiale aggravata continuata, oltraggio a un pubblico ufficiale, furto e porto illecito di oggetto atto ad offendere.

Pubblicità

L’odierno provvedimento cautelare trae origine dalla sistematica ed organica analisi dei fatti reato compendiati nei referti finali di diverse attività d’indagine, condotte dalle Stazioni Carabinieri di Arese e Lainate e dalla Polizia Locale di Milano, sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano, e relative ad una serie di eventi delittuosi occorsi dall’ottobre del 2020 al gennaio del 2021 nei comuni di Arese, Lainate e Rho.

Pubblicità

In particolare, le investigazioni hanno permesso di acclarare come i predetti, in data 25 ottobre 2020, in occasione dell’intervento di militari della Stazione Carabinieri di Lainate presso il centro commerciale “Il Centro” di Arese a seguito di una segnalazione per schiamazzi ed assembramenti, si erano scagliati contro gli operanti con spintoni e pugni in volto, provocando loro delle lesioni personali.