Vecchi attriti tra donne. Rissa al femminile. Cesano Boscone

Nel tardo pomeriggio di ieri, a Cesano Boscone, i Carabinieri della stazione di Corsico, coadiuvati da quelli della Sezione Radiomobile e della Stazione di Buccinasco, sono intervenuti in via Turati, ove era in corso una lite per futili motivi tra tre donne italiane, una 53enne ed una 50 enne residenti a Cesano Boscone e una 39enne di Trezzano Sul Naviglio, le quali si erano aggredite per motivi legati vecchi a rancori.

Nel frattempo sul posto sono giunti anche alcuni parenti delle tre donne, i quali, benchè non abbiano partecipato attivamente all’aggressione, hanno inveito e minacciato la 53enne che al termine della lite è stata soccorsa da personale del 118 e trasportata presso l’ospedale San Carlo di Milano per accertamenti.

Tutti i presenti, otto in totale, dopo essere stati portati alla calma, sono stati identificati e sanzionati per la violazione delle disposizioni per il contenimento da contagio da covid-19.