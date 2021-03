Sanzionata discoteca in via Spagna. Cologno Monzese

Questo ultimo fine settimana in zona gialla ha fatto registrare numerosi interventi da parte dei Carabinieri a Milano ed in Provincia, volti a garantire il rispetto delle normative anti-covid da parte di privati cittadini e gestori di esercizi pubblici quali bar e ristoranti.

Nel pomeriggio di sabato 27 febbraio, i Carabinieri della Tenenza di Cologno Monzese sono intervenuti presso una discoteca sita in viale Spagna, in quanto al suo interno era stata segnalata la presenza di numerosi avventori.

Giunti sul posto, gli operanti hanno accertato che nel locale vi era musica ad alto volume e 30 persone, tutte identificate e sanzionate per la violazione delle normative anti – covid, poi fatte defluire ed allontanare. Nel corso dell’intervento è stato inoltre arrestato per resistenza a P.U. e guida in stato di ebbrezza, un 32enne marocchino, pluripregiudicato per reati in materia di stupefacenti il quale, dopo aver abbandonato il locale a bordo di un’autovettura intestata ad un prestanome, non ha ottemperato all’alt impostogli dagli operanti, dandosi alla fuga prima in auto e poi a piedi. Una volta fermato è stato trovato in possesso di 8.480 euro in contanti e 2 cellulari.