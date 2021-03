Emergenza Covid 19. Il generale Francesco Paolo Figliuolo prende il posto di Domenico Arcuri

Il presidente del consiglio Mario Draghi ha nominato il generale di corpo d’armata dell’esercito italiano Francesco Paolo Figliuolo commissario straordinario per l’emergenza Covid 19 al posto di Domenico Arcuri che è stato rimosso dall’incarico.

Francesco Paolo Figliuolo

Francesco Paolo Figliuolo è un generale degli Alpini, con esperienza nella logistica probabilmente quindi l’organizzazione cambierà registro e metodologia. A voler essere maliziosi è fortunato. Dopo la gestione dell’emergenza Covid 19 di Domenico Arcuri, ora la situazione non può che migliorare. La speranza è che migliori al punto da diventare efficiente.

Dopo l’inchiesta di Fuori dal Coro sulle mascherine cinesi, in cui sono successe cose che tutti in Italia si aspettavano, il giornalista Paolo Giordano promette altre rivelazioni. Sopresi? No. Il problema è arrivare ad avere le fonti certe, per poter scrivere. Peccato che però in Italia queste cose vengano alla luce sempre solo dopo che sono successe, quando non si può più rimediare, e non si ascolti mai il buon senso che dice che stanno per succedere.