Contromano in autostrada. Preso dalla polizia stradale al Lorenteggio

Contromano in autostrada. Sabato scorso una pattuglia della polizia stradale di Milano Ovest era in servizio all’altezza dell’area di Servizio Muggiano Est quando ha visto sfrecciare a forte velocità percorrendo la terza corsia di marcia contromano. L’auto stava percorrendo la carreggiata nord, quella in direzione Varese, procedendo in direzione Bologna. (Foto di repertorio)

L’uomo contromano in autostrada era ubriaco marcio

Gli agenti hanno immediatamente attuato i protocolli operativi richiesti dalla situazione, Hanno avisato il Centro Operativo Autostradale, che nello stesso momento aveva avuto la stessa segnalazione di un’auto contromano in autostrada dal Nue 112, ceh a sua volta era stato allertato dagli automobilisti.

Emergenza

La coordinazione dell’intervento delle altre pattuglie che si trovavano sulle tratte interessate, è stata affidata alla pattuglia che si trovava nell’area di servizio. Gli agenti hanno quindi disposto ad un’altra pattuglia di rallentare il traffico della carreggiata in modalità Safety car, nel tentativo di guadagnare secondi preziosi e ridurre il rischio di tragiche conseguenze.

Intanto, il conducente che viaggiava contromano aveva raggiunto lo svincolo di via Lorenteggio. Qui ha tentato di uscire e di far perdere le tracce, ma è stato immediatamente bloccato dall’equipaggio della Polizia Stradale che per primo lo aveva intercettato.

Bloccato, identificato, tolta la patente e auto sequestrata

I poliziotti hanno bloccato e poi identificato l’uomo. Si tratta di P.P.J.A. 39enne sudamericano e residente in provincia di Milano. Il tasso alcolemico nel sangue era ben oltre 4 volte il limite massimo. Ed era in evidente stato confusionale a causa dell’abuso di sostanze alcoliche. Insomma, ubriaco marcio.

L’uomo è stato multato amministrativamente e penalmente per guida in stato di ebbrezza, circolazione in contromano Gli è stata revocata immediatamente la patente e sequestrata l’auto ai fini della confisca.