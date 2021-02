Morta la 73enne coinvolta nello scontro in via Nievo. Corbetta

I soccorritori hanno cercato in tutti i modi di rianimare la 73enne coinvolta nell’incidente tra auto avvenuto alle 15.20 di sabato 27 febbraio in via Nievo, la traversa della statale 11 che porta all’Esselunga.

Già sul posto sarebbe andata in arresto cardiaco ma il cuore non ha comunque retto. Trasportata in codice rosso al Fornaroli di Magenta è spirata a causa delle conseguenze dell’incidente stradale auto-auto. Da indiscrezioni la signora abitava nel Magentino.