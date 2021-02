Restyling di villa Ferrario. Sul tavolo 700mila euro. Corbetta

Si tratta di un’opera imponente prevista nel documento programmatico dell’amministrazione comunale di Corbetta, per riportare il parco di Villa Ferrario agli antichi splendori. Sul piatto ben 700mila euro e il tutto arriva dopo il restauro della grotta per un importo di 400mila euro, approvato quest’ultimo con la sovrintendenza delle Belle Arti.

Ora i 700mila euro andranno a completare la ristrutturazione. Nello specifico le opere riguarderanno il rifacimento dell’impianto elettrico; il rifacimento dell’impianto di illuminazione dei vialetti con sostituzione degli attuali faretti; solo per quest’ultima si parla di circa 100mila euro.

Si toccherà anche l’area giochi con il suo restyling, dato che alcune giostrine presentano delle problematiche dovute all’usura.

Verrà poi realizzato un nuovo pozzo che servirà il laghetto e che permetterà di ottimizzare il flusso dell’acqua, così da non incorrere anche in problemi di scarsità di acqua (come avvenne 2 anni fa circa). Seguiranno sistemazioni relative all’area del laghetto.