Lampade e luce d’artigianato tra legno e oggetti upcycling

Quando si pensa al legno, si pensa a vari e disparati oggetti dai tantissimi usi diversi, ma raramente l’illuminazione, le lampade, da terra o a sospensione, o da tavolo, sono il primo pensiero. Paolo e Katia vogliono invece portare la luce nelle case degli italiani con il materiale che lavorano meglio: il legno.

Lampada da terra San Diego

Di Legno in Legno, laboratorio di artigianato di Ossona, lavora, come si capisce dal nome stesso, il legno. I 2 titolari lo impiegano in tutte le sue forme, ma usano soprattutto legno di recupero. Alla base del loro lavoro c’è infatti l’idea dell’upcycling, termine inglese che combina l’idea del riciclare con quella del migliorare. Si lavorano i materiali per riportare alla luce e donare nuova vita ad oggetti e arredi dimenticati dal tempo. Il legno ha mille applicazioni e mille usi e piano piano vedremo cosa ci propongono Paolo e Katia, i due artigiani cuore dell’azienda. L’occhio di riguardo per l’ambiente è trasmesso anche dal loro logo. Un albero che riprende vita e forza, grazie alle mani abili dei due artigiani.

Lampade. Pezzi unici di luce e artigianato ma non solo legno

Sul sito internet di legno in Legno è possibile ammirare diversi pezzi unici; anzi, lo sono quasi tutti. Quello che è stato recuperato da una spiaggia o da una soffitta impolverata può essere trasformato in una lampada. Questo non significa che Paolo e Katia utilizzino solo il legno per le loro lampade. Usano tutti i materiali che li ispirano. Ci sono lampade davvero uniche ed interessanti nate da oggetti che non hanno nulla a che vedere con la luce. Rimarrete sorpresi.

Da vecchi pezzi di pompe per la benzina a rubinetti classici, da lame di pattini (la grande passione di Katia) a una maschera da scherma. Qualsiasi oggetto, nelle mani abili di Paolo e Katia, può essere trasformarsi e portare luce anche nelle case più buie, regalando un’atmosfera unica alla vostra stanza.

Avete un’idea particolare ma non siete sicuri sia realizzabile? Paolo e Katia sono sempre disponibili per confrontarsi con le vostre richieste e trovare una soluzione ai vostri dubbi. Sicuramente riusciranno a realizzare l’idea che avete in mente e a portare la giusta luce in casa vostra.

Lampade per ogni desiderio di luce e illuminazione

Creatività e qualità la fanno da padrone, e il loro catalogo è sempre aggiornato con pezzi unici ed inimitabili. Per rimanere sempre aggiornati, non dimenticatevi di seguirli sui social e di visitare il loro sito web www.dilegnoinlegno.it o il laboratorio, che si trova in via Ticino 1 a Ossona (MI).