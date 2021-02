Classe corbettese in quarantena e scenari limitrofi da zona rossa

⚠️ SITUAZIONE #COVID19 A CORBETTA: NUOVA CLASSE IN QUARANTENA E COMUNI DEL TERRITORIO VICINI ALLA ZONA ROSSA – NON ABBASSIAMO LA GUARDIA ⚠️

Buonasera a tutti!

Per ora Corbetta non presenta scenari preoccupanti ma una nuova classe delle scuole dall’obbligo è in quarantena e la situazione dei comuni limitrofi desta preoccupazione per ciò che riguarda i dati Covid-19.

“Senza alimentare terrorismi o allarmismi di sorta vorrei condividere con voi un aggiornamento sulla situazione del contagio da COVID-19 a Corbetta – spiega il sindaco Marco Ballarini – Per ora la situazione nel nostro Comune è ampiamente sotto controllo e dai dati in nostro possesso l’indice di diffusione del Coronavirus in Città resta stabile, ma vi esorto a non sottovalutare la situazione e a mantenere la guardia altissima rispettando tutte le misure di sicurezza e le prescrizioni sanitarie. Nel nostro territorio, dal report di ATS risulta infatti che anche Santo Stefano Ticino, nostro Comune confinante, e Gaggiano rischiano le misure da Zona Rossa o Arancione. Se sarà confermata la notizia, piena solidarietà e vicinanza all’amico Sindaco Dario Tunesi e a tutti i Cittadini di Santo Stefano!”.

Una nuova classe delle Scuole Elementari è stata posta in quarantena e la settimana scorsa anche una classe delle primarie dall’istituto Padri Somaschi di Corbetta è stata messa in quarantena per la positività di una bimba della seconda elementare.

“E’ sempre difficile venire a sapere dei nostri studenti a casa, proprio ora che erano tornati a scuola in sicurezza con una certa normalità e regolarità – prosegue il primo cittadino- E’ davvero un dispiacere. Tutti continuiamo a portare sulle spalle e sulla schiena un peso indicibile, lo so, però gettare alle ortiche gli sforzi fatti fino ad oggi sarebbe da sciocchi. Restiamo attenti e responsabili, restiamo concentrati perché non possiamo permetterci di perdere la battaglia contro questo nemico subdolo e invisibile”.