Sconosciuta, 75 anni circa, caduta nella tromba delle scale a Cinisello Balsamo

Cinisello Balsamo. questa notte verso le 4.20, in via Filippo Corridoni una donna, di cui non si conoscono le generalità ma di circa 75 anni, è stata ritrovata nel sottoscala di una palazzina.

Pubblicità

Era verosimilmente precipitata dal terzo piano all’interno della tromba delle scale. Immediata la chiamata al 112, che ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Cinisello Balsamo e un’automedica della ats di Milano. La donna era in arresto cardiaco e i soccorritori hanno messo in atto le manovre di rianimazione. Le manovre hanno avuto successo e la donna è stata portata in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale di Niguarda.

Pubblicità

Delle indagini sull’identità della donna e sull’incidente si stanno occupando i carabinieri della compagnia di sesto San Giovanni.