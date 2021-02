Sparatoria in via Sulmona. Agenti feriti e morto 45enne filippino

Milano. Una grave sparatoria questa notte in via Sulmona, zona Corvetto Calvairate. Il bilancio è pesante. Un poliziotto ferito e un altro che ha dovuto sparare ad filippino di 45 anni che gli si era scagliato addosso armato di coltello, uccidendolo.

Pubblicità

E successo la scorsa notte, 17 minuti dopo mezzanotte. Gli uomini delle volanti Forlanini erano intervenute dopo che dei residenti di via Sulmona avevano segnalato alla centrale operativa della Questura che in strada c’era un uomo che aggrediva i passanti brandendo una mazza o un lungo coltello. Una volta sul posto i poliziotti, seguendo le indicazioni dei cittadini che indicavano l’uomo dalle finestre, lo hanno individuato nascosto dietro ad una siepe.

Pubblicità

Vistosi scoperto l’uomo ha aggredito i poliziotti, scagliandosi verso di loro brandendo un grosso coltello da cucina. I poliziotti hanno tentato di bloccarlo e hanno usato anche lo sfollagente. Ciononostante l’uomo non ha desistito e ha continuato ad attaccare i poliziotti. Altre pattuglie sono arrivate in aiuto alla Volante Forlanini, fra cui la volante Monforte.

Pubblicità

Un capo pattuglia, nell’indietreggiare mentre si difendeva, è caduto a terra sbattendo la testa. Ha perso conoscenza ed è rimasto a terra. L’aggressore si è scagliato con il coltello contro l’autista della volante Monforte. L’agente ha quindi esploso alcuni colpi di pistola verso l’aggressore, colpendolo all’addome.

Pubblicità

I soccorsi

Intanto sul posto della sparatoria sono arrivati le ambulanze che hanno assistito e soccorso i 3 poliziotti di 22, 23 e 36 anni e l’aggressore, che è risultato essere D.J., un filippino di 45 anni con precedenti per reati contro la persona e stupefacenti. per il filippino non c’è stato nulla che si potesse fare. Ne è stato constatata la morte sul posto.

Il poliziotto ferito alla testa, invece è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale policlinico, in codice giallo. Gli altri poliziotti sono stati soccorsi sul posto.