Incidente a Busto Garolfo

Questa mattina poco prima delle 1.15 un brutto incidente allo stop fra via San Francesco e via Nazario Sauro. Per causa ancora in accertamento una toyota ha colpito nella fiancata un’altra auto sparandola contro al cinta della casa d’angolo. Sul posto i Vigili del Fuoco di Inveruno

Il colpo è stato talmente forte che la Toyota ha letteralmente sollevato l’altra automobile. e per liberare gli occupanti delle due auto sono intervenuti i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno.

Sul posto per i soccorsi, le ambulanze della Croce Rossa di Legnano e della Croce Bianca di Magenta oltre ad una automedica dell’Ats di Milano. A rimanere ferito sono un giovane di 22 anni, ed una ragazza. Una volta estratti dalle lamiere sono stati i feriti sono stati portati, uno in codice giallo e l’altro in codice verde nei pronto soccorsi degli ospedali di Legnano (Mi) e di Castellanza (Mi). Per i rilievi dell’incidente procedono i carabinieri di Legnano