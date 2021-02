Monossido di carbonio. Salvati della polizia 3 bimbi e la loro nonna

Milano. A causa del monossido di carbonio una nonna cinese e i suoi tre nipotini hanno rischiato la vita. Sono stati salvati dagli agenti di polizia che sono arrivati sul posto per primi e sono entrati nell’appartamento e hanno portato all’esterno i bambini.

Pubblicità

Sono stati momenti constati ieri mattina in via Teano. Alla Centrale Operativa della Questura di Milano, tramite il 112, è giunta una telefonata che richiedeva un intervento urgente in quanto una donna, uscita all’esterno della propria abitazione, stava urlando e chiedendo aiuto a gran voce.

Pubblicità

Monossido di carbonio: il killer silenzioso

Arrivati sul posto assieme ai sanitari dell’ambulanze, i poliziotti hanno saputo che nell’appartamento c’erano 2 bambini. di 5 e 6 anni, svenuti. La nonna, una 62enne cinese, preoccupata perché i suoi due nipotini non uscivano dal bagno, vi era entrata trovandoli riversi in terra e privi di coscienza. Facile capire cosa poteva essere successo. Il killer silenzioso è il monossido di carbonio, un gas pesante e pericoloso che si forma con la combustione non perfetta di scaldabagni e scalda-acqua e che tende a depositarsi sul pavimento sostituendo l’ossigeno per poi salire verso l’alto, saturando gli ambienti, per cui i bambini tendono a subirne gli effetti pericolosissimi prima degli adulti.

Pubblicità

Gli agenti delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale sono entrati nell’appartamento. Le stanze erano sature d monossido di carbonio. Hanno preso in braccio i bambini e la sorellina di un anno che in quel momento dormiva nella culla, e li hanno portati fuori dall’appartamento insieme alla nonna, e affidati alle cure dei soccorritori che li aspettavano con le bombole dell’ossigeno. Nonna e nipotini sono stati trasportati velocemente al pronto soccorso dell’ospedale per le cure contro l’intossicazione subita, fortunatamente senza grosse conseguenze.

Pubblicità

Una decisione da prendere in pochi secondi

E’ questione di secondi. Lasciare entrare i soccorritori in un ambiente probabilmente saturo di monossido di carbonio è pericolosissimo, se non si hanno in corredo le maschere antigas giuste per la situazione. La mancanza di ossigeno fa venire mal ditesta, sonnolenza e infine svenire. Sono casi in cui la decisione giusta è presa di pelle. Entra il più veloce e il più forte perchè i soccorritori delle ambulanze devono poi assistere gli intossicati e per questo non devono aver lucidità mentale e non possono essere esposti al gas.