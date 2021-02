Uncem. Valsesia. Il sindaco di Quarona nell’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani

Vercelli. Il sindaco di Quarona Francesco Pietrasanta è stato eletto nella giunta regionale

dell’UNCEM, Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani, per la rappresentanza della Valsesia in quota Lega. ion un momento in cui la montagna richiede particolari cure e sostegno, l’organismo dell’UNCEM diventa strategico.

I ringraziamenti del sindaco Pietrasanta

“Ringrazio i miei colleghi sindaci del Piemonte per la fiducia dimostrata. Ringrazio il Presidente nazionale Marco Bussone e quello regionale Roberto Colombero. Uncem è una famiglia e una comunità che lavora sui territori credendo nello sviluppo sociale ed economico delle aree montane. La strada è creare una grande rete, rimanere continuamente aggiornati, oltre ogni campanilismo, capaci di essere territorio e territori. Siamo forti sei siamo coesi, per raccogliere le opportunità del Green New Deal e

dell’innovazione da portare nelle valli.

Lavorando con tutti, datoriali, imprese, grandi gruppi di Stato, sindacati, università, chiedendo loro di essere attivi e non di mettere in un angolo i piccoli Comuni e i territori montani. L’obiettivo sarà quello di rendere più forte e maggiormente attrattiva la nostra amata Valsesia. Sono sicuro che in sinergia col consigliere regionale Dago e gli altri miei colleghi sindaci potremo ottenere grandi risultati per il futuro”.

Francesco Pietrasanta è nato il 7 marzo 1985 a Varallo. Da sempre residente a Quarona è laureato in Economia e Finanza, lavora nel settore assicurativo . Dal 2019 è sindaco di Quarona.