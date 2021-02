Un uomo è caduto sui binari della metro verde a Cadorna

Milano. Verso le 15 di oggi, alla stazione di Cadorna, un uomo è caduto sui binari della linea verde della metropolitana, nella direzione di piazza Abbiategrasso – Assago ed è stato investito da un treno. Dalle notizie diffuse da Areu pare si sia trattato di un gesto volontario. L’uomo, di cui non si conosce nè identità nè età, non è morto e non è in pericolo di vita anche se è rimasto ferito seriamente.

Con il suo gesto ha messo in pericolo la vita dei passeggeri e del macchinista del treno.

L’immediata chiamata al 112 ha fatto giungere sul posto, oltre ai soccorritori e alle ambulanze della Croce Rossa italiana, i vigili del fuoco del comando provinciale di via Messina, che hanno estratto l’uomo da sotto il treno. I soccorritori lo hanno quindi soccorso e trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Carlo di Milano

Alla comunicazione immediata che un uomo è caduto sui binari, il centro operativo dell’ Atm metropolitana ha bloccato il transito dei treni sulla linea verde , che è ripreso regolarmente solo verso le 16. Dei rilievi tecnici dell’incidente si sta occupando la polizia locale di Milano.