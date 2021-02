Il Centro Missionario Magentino aderisce al fondo Borse-Lavoro

Il Centro Missionario Magentino ha aderito al fondo per le borse lavoro promosso dalla Parrocchia di Magenta, con un contributo in memoria del Fondatore don Bruno Pegoraro. Il sacerdote, parroco emerito di Corbetta che si è recentemente spento, ha operato per anni

presso il Centro Sociale a Magenta.



Lo strumento della borsa di studio offre una dignità a chi in questo particolare momento è particolarmente in difficoltà, offendo un contributo di 300/350 € al mese di fronte ad un impegno lavorativo di circa 20 ore settimanali presso una cooperativa.

Tesseramento 2021

Si ricorda a tutti i soci, e non, che è possibile rinnovare l’adesione al CMM o entrare a far parte, effettuando il versamento della quota sociale di 30 euro sul conto corrente bancario

o postale, visto che l’attuale situazione della pandemia non permette ancora di incontrarsi di persona.

Come sostenere il CMM

Il Centro Missionario Magentino porta avanti i propri progetti grazie anche alla generosità

di molti benefattori. Per sostenere le iniziative è possibile: effettuare il tesseramento annuale (quota di 30 euro interamente devoluta in favore dei progetti); donare il 5×1000 al Centro – CF: 93004540154; effettuare una donazione con versamento su c/c postale n° 32105207 o c/c bancario n° 0122280 Banca Intesa IBAN: IT93S0306909606100000122280. Il Centro Missionario Magentino è una ONLUS e così tutte le donazioni godono dei benefici fiscali previsti dalla normativa in vigore.