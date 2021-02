Cade dalla Gru. E’ vivo, ma in codice rosso

Data la tipologia dell’incidente avvenuto su un luogo di lavoro, sul posto oltre agli agenti del commissariato di polizia dello stato di Rho, si è recato per le indagini e i rilievi anche il Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica.

Il 112 è stato chiamato immediatamente e hanno inviato sul posto i soccorritori e un’ambulanza di Rho Soccorso e un’automedica dell’ATT di Milano . Al momento dei soccorsi l’uomo era ancora vivo ed è stato quindi trasportato velocemente, sempre con l’emergenza di codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale di Niguarda , dove opera un’equipe specializzata in tutti gli aspetti della grande traumatologia. Pare che l’uomo sia in gravi condizioni.

Rho. Cade dalla gru. Il terribile incidente è successo questo pomeriggio, poco prima delle 14.20 in un cantiere edile in corso Garibaldi 93, a Rho, ad un uomo di 46 anni.

Ilaria Maria Preti