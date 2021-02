Cade dal motorino in strada vicino al Famila, ad Arluno

Arluno. Poco fa, verso le 14.40, un ragazzo di 17 anni è caduto dal motorino mentre percorreva la via Adua, all’altezza del BricoOk che si trova all’interno del centro commerciale Aralunae, ad Arluno, meglio conosciuto con il nome del supermercato Famila.

In soccorso del giovane motociclista, sono giunte sul posto in codice giallo un’ ambulanza dei soccorritori della Croce Bianca di Sedriano e, per precauzione, un mezzo di soccorso avanzato attrezzato per la rianimazione, dell’ATT di Milano. La missione in questo momento è ancora in corso, ma pare che non sia stata necessario l’intervento dei medici rianimatori e il giovane, pur essendo ancora in codice giallo, è in attesa del trasferimento in ospedale.

Dei rilievi dell’incidente, e delle modalità con cui è avvenuta la caduta dal motorino, si stanno occupando gli agenti della polizia locale di Arluno. La notizia è in aggiornamento.