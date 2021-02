“Il Sole di Corbetta” si presenta

Da 25 anni lavoriamo per migliorare l’aspetto e l’umore dei nostri clienti, educandoli alla cura del sé. “Il Sole di Corbetta” è infatti un Centro di estetica avanzata e solarium sito in via Volta 1, angolo piazza Beretta, a Corbetta (MI). E’ aperto tutto agosto e, durante tutto l’anno, da martedì a sabato dalle 10 alle 20, la domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 19 (chiusura il lunedì). E’ possibile visitata l’omonima pagina web e facebook ma anche inviare una mail a info@ilsoledicorbetta.com e contattare telefonicamente e tramite whatsapp il numero 340.9676822, nonché il fisso 02.97271708.

Il Sole di Corbetta, promo festa della Donna 2021

Promo Festa della Donna 2021

Si guadagna in bellezza, si guadagna in salute…e allora per la Festa della Donna “Il Sole di Corbetta” offre massaggio drenante-esfoliante a 39 euro (anziché 70 euro) con consulenza gratuita. Stiamo parlando di estetica educativa finalizzata anche a ritrovare uno stato di grazia. Si va dunque ad agire sull’estetica ma anche sullo spirito e sulla salute. Il tutto in collaborazione con il dottor Corrado Ceschinelli, che seguirà il programma di educazione alimentare.

Skin test e modellamento corpo

Skin Test o “test della pelle”. Siamo in grado di capire se il nostro cliente avrà problemi di macchie e suggerirgli il prodotto giusto all’esposizione. Siamo inoltre un centro di estetica avanzato, specializzato nel modellamento del corpo. Quest’area è dedicata alle persone che vogliono perdere centimetri con percorsi codificati: inizieremo sempre con check up specifico e le lastre termografiche che ci permettono di analizzare lo stadio della cellulite e la ritenzione idrica.

Il Sole di Corbetta, trattamento viso

Il solarium

Il nostro istituto si estende su un’area di 250 metri quadrati disposta su due piani. Vantiamo un parco macchine abbronzanti di 30 solarium: LETTINI, LAMPADE VISO, DOCCE AD ALTA E BASSA PRESSIONE, ABBRONZA GAMBE, DOCCE ANTI-PANICO. Il nostro Centro ha nell’abbronzatura il suo fiore all’occhiello; curiamo molto l’area abbronzatura; settimanalmente vengono controllati i filtri affinché si possa avere il massimo dell’abbronzatura, l’igiene e la sicurezza mediante un sistema computerizzato: capiamo quando le lampade si stanno esaurendo per garantire un servizio di eccellenza.

Il Solde di Corbetta, il solarium

Pressoterapia

Il massaggio viene effettuato con la presso ed è in grado di drenare in maniera efficace i liquidi che a causa della circolazione si sono accumulati alterando la conformazione delle gambe. In questo modo è possibile ridurre tutta una serie di problematiche che derivano dal ristagno dei liquidi: cellulite, adipe, gambe gonfie, ipotonia.

Slim Lipotherm

Si tratta di un trattamento a infrarossi per un aumento del drenaggio profondo, miglioramento inestetismi della cellulite, stimolazione del metabolismo cellulare. La seduta viene effettuata con cartene che assicura l’igiene.

Il Sole di Corbetta, la sala PLATINO

Epilazione laser

UNA PELLE LISCIA, MORBIDA E’ IL SOGNO DI TUTTI. L’epilazione laser rappresenta una delle tecniche più efficaci per un’epilazione duratura, in grado di rimuovere il pelo, senza dover incorrere al fastidio continuo della ceretta, lamette e creme depilatorie.

Massaggi

Olistico, linfodrenante, connettivale, decontratturante, posturale per riattivare il metabolismo, la circolazione sanguinea e linfatica oltre che per calmare la mente e rilassare. Alcuni di questi massaggi vengono effettuati in hydrocare (lettino con materasso ad acqua a temperatura costante di 37 gradi centigradi, con programmi di cromoterapia specifici); l’acqua dà una spinta al corpo e ha effetto di drenaggio.

Il Sole di Corbetta, la Sala ORO

Area viso

Le nostre pulizie del viso sono dei veri e propri trattamenti perché i principi attivi, manualità e prodotti sono specifici per ogni esigenza della pelle. Con un’analisi visiva tattile e con l’aiuto di una smart camera, capiremo il percorso da seguire per raggiungere il risultato. Costruiremo così la beauty routine (prodotti da usare tutti i giorni). Usiamo inoltre tecnologie di ultima generazione come Hydraskyn che è l’evoluzione della pulizia del viso tradizionale: indolore, in quanto non avviene la spremitura manuale ma viene effettuata l’aspirazione del sebo.

O2genesis

Ovvero ossigeno e vita. Fornisce vitalità ed energia ai tessuti, sgonfia le “borse degli occhi”, nutre, rassoda.

Il Sole di Corbetta, la sala RODIO

Benessere, lusso e natura

Si parla di estetica educativa che agisce sullo spirito e sulla salute. In quest’ottica, da circa un anno, “Il Sole di Corbetta” ha creato al secondo piano un centro con cabine talmente preziose da essere state paragonate ciascuna a metalli preziosi. Stucchi fatti a mano e cera d’api, elementi vivi che trasmettono energia come il legno, ripiani in rovere antica, lampade tratte da radici, tende in lino e poltrone impreziosite in oro. Alla chiusura serale si espande nei locali l’ozono che permette di sanificare gli ambienti anche da virus come il Covid-19. Questo procedimento viene effettuato anche in occasione dell’ingresso nelle sale tra un cliente e l’altro.

Il Sole di Corbetta, la Sala PALLADIO

Le camere

La prima, PALLADIO, è dedicata ai trattamenti estetici di base. La seconda, PLATINO, è dedicata ai trattamenti di viso e corpo. La terza, RODIO, è dedicata al viso e al corpo. Nella quarta, ORO, l’acqua la fa da padrone con un lettino e cuscini ad acqua riscaldati a 37 gradi e maschera led di ultima generazione. L’acqua avvolge il corpo mettendolo in sintonia con se stesso. La quinta, RUTENIO, che completa l’arte della cura del corpo.