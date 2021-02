Fontana. Piattaforma delle registrazioni per le vaccinazioni. Risolti i problemi del primo pomeriggio

Milano. Durante la conferenza stampa di questo pomeriggio il presidente Attilio Fontana ha comunicato i dati delle registrazioni per le vaccinazioni anti covid 19 di 80enni e ultra 80enni sulla piattaforma online. Superate le 100mila prenotazioni andate a buon fine.

La piattaforma per le prenotazioni online per le vaccinazioni anticovid di chi è nato prima del 1 gennaio 1942 è stata aperta alle 13 di oggi ed è stata presa d’assalto. “Nelle prime ore”, ha detto il presidente Attilio Fontana, “cis onos tati dei problemi. Il gestore telefonico scelto non riusciva a inviare tutti gli sms che premettevano la conferma del salvataggio del telefono cellulare nel tempo previsto per la validazione della richiesta.”

Infatti, dalle 14 fin verso le 17, molti utenti si sono lamentati su Facebook che l’Sms arrivava dopo che la pagina in cui dovevano inserire il messaggio di codice era scaduta, e obbligava a ricominciare la registrazione con un nuovo login e con al richiesta di un nuovo sms. E’ un tipo di disguido tecnico che può infatti far arrabbiare gli utenti, in effetti. Poi però durante la giornata il problema è stato risolto, probabilmente anche allungando il tempo di scadenza del login alla piattaforma. Il presidente si è anche detto contento che non si sia verificato il crash del sistema che in molti paventavano.

Fontana: “Non era un click day. Le registrazioni per le vaccinazioni continuano anche nei prossimi giorni”

Conferenza Stampa. Attilio Fontana e le notizie sul primo giorno di registrazioni online per le vaccinazioni

Verso le 18.30 il presidente Attilio Fontana ha dichiarato che in 5 ore le registrazioni sono state 100mila. Una media insomma di 20mila registrazioni all’ora. Attilio Fontana ha ricordato che quello di oggi non era un click day e che la piattaforma funzionerà anche ne prossimi giorni.

Chi saranno i primi ad essere vaccinati

Attilio Fontana ha anche reso noto che i centenari che si sono iscritti alla piattaforma di registrazione per le vaccinazioni saranno i primi ad essere vaccinati. Poi si passerà ai 90enni e agli 80enni. La priorità sarà data ai più anziani.