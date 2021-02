Incidente sull’autostrada a Marcallo

Il servizio di emergenza Areu ne ha dato notizia aggiungendo che il ragazzo di 21 anni che è rimasto coinvolto nell’incidente, dopo la prime cure prestate dai soccorritori della Croce Bianca di Magenta non ha avuto bisogno di essere trasportato al Pronto Soccorso.

Marcallo con Casone . Un’ incidente, un’ automobile che si è ribaltata ,questo pomeriggio poco prima delle 16.30 sull’ autostrada Milano Torino, in direzione Milano, sulla rampa di uscita dello svincolo di Marcallo Mesero .

Ilaria Maria Preti 4866 Articoli

Metà Milanese e metà Mantovana, sono il Direttore responsabile di Co Notizie -Zoom News. Ho iniziato giovanissima con cronaca, cibo e politica. Per anni a Tvci, una delle prime televisioni private, appartengo alla storia della televisione quasi nella stessa linea temporale dei tirannosauri. Dal 2000 al 2019 speaker di Radio Padania libera. Ora scrivo su alcune testate, coordino portali di informazione, sono una Web and Seo Editor Specialist