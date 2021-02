Inaugurato il punto Croce Rossa. Corbetta

È stato inaugurato nella mattinata di lunedì 15 febbraio 2021 il punto Croce Rossa di Corbetta posto in via Villoresi nei locali della farmacia comunale 1, dati per l’appunto da quest’ultima all’organizzazione di soccorritori in comodato d’uso. I volontari presteranno la loro opera tutti i giorni 6 ore al giorno, da lunedì a venerdì con la presenza dedicata alla loro attività.

L’inaugurazione

Si tratta di un servizio non di emergenza urgenza ma al servizio del cittadino. Si tratta di una postazione della Croce Rossa con servizi alla persona complementari a quelli forniti dalla Croce Azzurra di Corbetta con trasporto di allettati, positivi al Covid, da Rsa, di ammalati. Ci sono poi una serie di altri servizi a tariffe calmierare.

Le tariffe

L’idea dell’Amministrazione comunale è quella tuttavia di formare un polo di assistenza sanitaria a Corbetta che offre diversi servizi a diverse fasce della popolazione.

I riferimenti

“Inserirci nel territorio per aiutare i più deboli, di giorno e di notte. Trasporti protetti, sanitari e specializzati con l’ambulanza. Il 6 marzo inizierà anche il corso per chi vuole diventare volontario. L’idea principe è comunque quella di aprire nel futuro prossimo un vero e proprio punto di emergenza urgenza” spiega la Croce Rossa che già opera in città per gli anziani e per le famiglie bisognose con la raccolta e distribuzione di pacchi di generi di prima necessità alimentare.