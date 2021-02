Partono le vaccinazioni Anti Covid degli 80enni (video Regione Lombardia)

Anche a Ossona partono domani le vaccinazioni Anti Covid 19 degli ottantenni. La vaccinazione è destinata a chi è nato fino al 31 dicembre 1941. Chi non sarà in grado di prenotare l’appuntamento autonomamente su internet e non ha assistenza da parte di figli e nipoti, potrà contare sull’aiuto del medico di base e della farmacia Brambilla in piazza Litta. Per dare la propria disponibilità alla vaccinazione ci si può collegare da domani al sito internet www.vaccinazionicovid.servizirl.it

La Regione Lombardia

La regione Lombardia ha appena rilasciato un video che mostra, passo passo, come registrarsi alla campagna di vaccinazioni Anti Covid. Lo trovate qui sopra.

Vaccinazioni Anti Covid dal comune di Ossona

Sul siti internet e sulla app Smart Ossona è scritto che dal 15 febbraio 2021 per i cittadini lombardi che hanno 80 anni (comprese quindi tutte le persone nate nel 1941) è possibile manifestare la propria adesione alla campagna di vaccinazioni anti Covid 19 collegandosi alla piattaforma dedicata. Sul territorio del Comune di Ossona, chi fosse impossibilitato ad accedere per via telematica al portale di Ragione Lombardia o ai canali sanitari indicati dalla stessa potrà rivolgersi al proprio medico di famiglia o alla farmacia del Dr. Brambilla.

Sono disponibili per il supporto per l’inserimento dei dati anche gli impiegati dell’ufficio Servizi alla Persona del Comune, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00 previo appuntamento telefonico ad un numero telefonico che sarà attivato da lunedì 15 febbraio. ) Per inserire la richiesta occorre avere a disposizione la Tessera Sanitaria/Carta Nazionale dei Servizi del richiedente la vaccinazione e un numero di telefono cellulare o fisso attraverso il quale la Regione comunicherà data e luogo in cui sarà somministrata la vaccinazione.

Per i pazienti della dott.ssa Polizzi

La dottoressa Polizzi sarà disponibile ad aiutare i pazienti che non riescono a prenotare da soli. Si tratta di un piccolo numero di anziani, che sicuramente i medici conoscono. Da domani davanti al suo studio di via Patrioti a Ossona ci sarà questo cartello che indica anche il numero da chiamare per avere un appuntamento per essere aiutati.

Anche gli altri medici di base di Ossona sono disponibili ad aiutare i loro pazienti a effettuare le operazioni teelmatiche per avere il vaccinazione anti Covid 19.