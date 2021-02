Torna il Mercatino abusivo in Piazzale Cuoco, zona Calvairate

Milano. Il mercatino abusivo di piazzale Cuoco rischia, da solo, di alzare l’indice Rt e farci tornare nella zona gialla. Non è una previsione difficile da fare, guardando la foto che l’assessore alla sicurezza di regione Lombardia e consigliere comunale di Milano Riccardo De Corato ha diffuso questa mattina.

Mercatino abusivo

Tanti oggetti rubati negli appartamenti o durante i borseggi, recuperati nelle discariche e aggiustati alla bell’e meglio senza sicurezza, fuffa, oggetti con marchi falsi e che non potrebbero mai essere venduti in un negozio. Questo è quello che si trova sulle bancarelle abusive. Oggetti che se trovati su una bancarella regolare causerebbero come minimo il sequestro e la chiusura dell’attività commerciale. Con i lock down la situazione di piazzale Cuoco era migliorata, gli abusivi del mercatino e ne erano andati. Con il ritorno a zona gialla, piazzale Cuoco si è di nuovo trasformato in una mercatino da casba.

Riccardo de Corato e la richiesta di un presidio fisso in piazzale Cuoco

“Dopo la tregua di domenica scorsa, questa mattina gli ambulanti abusivi sono tornati nella zona dei mercatini di viale Puglie-Piazzale Cuoco – viale Molise. Le forze dell’ordine sono intervenute, ma il risultato è stato soltanto di allontanare gli ambulanti temporaneamente che sono poi ritornati o si sono posizionati più in là con la loro mercanzia di dubbia provenienza. Ribadisco che c’è un unico modo per impedire questo scempio: le forze dell’ordine devono presidiare gli ingressi alla zona impedendo l’accesso agli ambulanti fin dal primo mattino, come stiamo chiedendo da mesi e come ho ribadito nel mio intervento in consiglio comunale a fine gennaio.

Domenica scorsa è stato fatto, perché oggi no? Bisogna inoltre sequestrare la merce di questi ambulanti, non semplicemente invitarli ad allontanarsi!”, dichiara il consigliere comunale di Milano, Riccardo De Corato, già Vicesindaco del capoluogo lombardo ed assessore regionale, commentando la presenza di ambulanti abusivi nella zona di viale Puglie-Piazzale Cuoco- viale Molise.