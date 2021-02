Spaccio a Segrate. 1 arresto

Spaccio a Segrate. Un successo della polizia che ha arrestato il 38enne italiano che usava l’appartamento della compagna per spacciare droga, ma non sapeva che fuori c’erano i poliziotti appostati ad aspettarlo. E’ stato così arrestato in flagranza dagli agenti del Commissariato di Sesto San Giovanni, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, lo scorso 11 febbraio.

Spaccio a Segrate, in casa e in cantina

Nel pomeriggio di quel giorno infatti gli agenti che si trovavano in appostamento davanti allo stabile di Segrate, hanno notato l’arrivo dell’uomo che, in compagnia della compagna e di un altro giovane. La donna è entrata nell’appartamento e i due uomini si sono invece diretti nelle cantine.

E’ quello il momento in cui gli agenti sono intervenuti e hanno iniziato a perquisire le cantine. Qui hanno rinvenuto circa 150 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento delle dosi. Sono poi passati alla perquisizione dell’abitazione dove hanno trovato e sequestrato circa 123 grammi di hashish, un altro bilancino di precisione e 450 euro nascosti in cucina. La vicenda non sarà risolutiva per eliminare lo spaccio a Segrate ma si può iniziare il conto alla rovescia: -1