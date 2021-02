Grave aggressione in piazza Firenze

Milano. Piazza Firenze. Un uomo di 32 anni è stato aggredito e picchiato a sangue da una gang di tre o quattro sconosciuti che lo hanno raggiunto all’interno di un bar dove stava aspettando che una sua conoscente finisse il turno di lavoro. E successo ieri intorno alle 23.30.

Il bar era in regola con le normative anti covid e con il servizio di asporto, e avevano già chiuso quando, intorno alle 23.30 il gruppo di ragazzi è entrato nel bar e ha iniziato a picchiare. Il 32enne è stato colpito con calci, pugni e anche con oggetti dell’arredamento del bar. Una feroce esplosione di violenza. Il 112 è stato chiamato immediatamente, ma la gang è riuscita a fuggire prima dell’arrivo degli agenti della questura che hanno però iniziato immediatamente le indagini per l’identificazione dagli aggressori, che sono fuggiti senza rubare nulla.

Il 32enne era davveo conciato male. E’ stato medicato sul posto dai soccorritori dell’ambulanza arrivata sul posto con a pattuglia della polizia di Stato. Poi lo hanno trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Niguarda, dove c’è una squadra specializzata che si occupa di traumatologia grave. Ora non è in pericolo di vita ma ha riportato gravi e importanti lesioni al volto e molte contusioni in varie parti del corpo.