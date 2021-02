Trovato cartello stradale per Pregnana. Chi lo ha perso?

Ossona, tra i rifiuti abbandonati nei prati e nei canali spunta un cartello stradale per andare a Pregnana. Non è nemmeno posizionato nella direzione giusta. Punta verso Magenta.

Ossona, ma non è il solo comune, è circondata da cumuli di rifiuti abbandonati, che vengono lasciati per strada da ogni tipo di maleducato. Non è l’unico paese in queste condizioni. Le chiusure delle discariche a causa del lock down devono aver disincentivato educazione e rispetto per l’ambiente di un buon numero di persone. Ci sono però delle cose che non ci si aspetta proprio di trovare per strada o nei prati durante una passeggiate.

Il divano, il cartello stradale e l’ombrello aperto

Foto di Ary Macrì sul Gruppo Facebook Sei di Ossona.. se ti senti di Ossona..

Ci sono però degli oggetti che portano a chiedersi chi li ha persi, più che chiedersi chi li ha abbandonati. E’ il caso del divano che si trova nel canale di via nino Bixio fra la rotonda di Casorezzo e quella di Ossona all’altezza di via Gorizia. Il divano giace lì, nel canale, rovesciato.

E’ caduto da un camion durante un trasloco? Chi lo ha perso lo sta cercando perchè non si è accorto che era scivolato dal rimorchio? Non lo so, ma di sicuro non ci sono molte persone che hanno perso un divano, quindi è importante informarle che possono venirlo a prendere sulla strada fra Ossona e Casorezzo, prima che qualche malintenzionato se ne appropri e lo sistemi nel salotto di casa sua.

Cartello stradale per Pregnana e per l’autostrada

Invece nei prati che si trovano fra la via XXV Aprile e via Leopardi troviamo nel canale un cartello di indicazione stradale, che indica la via per prendere l’autostrada oppure, se si preferisce, quella per andare a Pregnana. Dalle indicazioni si capisce che il cartello originariamente non era a Ossona. Doveva trovarsi, penso, dalle parti di Rho.

E se piove ancora?

Infine poco più avanti qualcuno ha perso un ombrello aperto. Si trova nel canale asciutto poco più avanti del cartello stradale. E’ li che aspetta che chi lo ha dimenticato vada a riprenderselo altrimenti, quando pioverà ancora, si bagnerà tutto.