RapinatoreTrasfertista di Rolex arrestato

Milano. Aveva colpito e rapinato del Rolex un 64enne. Il colpevole è un 29enne residente a Napoli. E’ stato identificato dagli agenti del commissariato Centro di Milano e si è scoperto che è noto come rapinatore trasfertista, cioè un rapinatore napoletano che si sposta a Milano solo per il tempo strettamente necessario per compiere rapine di orologi. ora si cerca il complice e l’orologio.

Cosa è successo

L’attività d’indagine condotta dagli agenti del Commissariato Centro è nata dalla rapina commessa l’ 8 ottobre 2020. Poco dopo le 18, due persone a bordo di uno scooter hanno rapinato un Rolex Daytona in via San Pio V ad un cittadino italiano di 64 anni che è stato colpito con violenza.

Picchiato con violenza

Mentre scendeva dall’auto per aprire il box, la vittima aveva notato, tra i cespugli lì presenti, un uomo che indossava un casco integrale, seduto sul muretto mentre consultava, con molta probabilità, un telefono cellulare. Nel momento in cui stava per salire a bordo della vettura, il 64enne è stato raggiunto alle spalle dalla persona che aveva appena notato. Questi, con gesti fulminei e di violenza inaudita, ha iniziato a sferrargli diversi pugni alla testa e al torace cercando, allo stesso tempo, di impossessarsi dell’orologio che la vittima aveva al polso.

La vittima aveva battuto la testa ed era caduta

Il 64enne aggredito è caduto a terra dopo aver sbattuto la testa sul paraurti dell’auto. Aveva cercato di fermare il rapinatore che, dopo la colluttazione, è scappato con

l’orologio appena rubato verso il passo carraio dove lo attendava il complice sullo scooter che, nel frattempo, aveva tenuto aperto il cancello elettrico ponendosi a ridosso della fotocellula e impedendo così la chiusura automatica. Pochi metri più avanti, il rapinatore aveva recuperato un altro motoveicolo lì parcheggiato ed era fuggito col complice.

Chiamato il 112

Il 64enne rapinato aveva subito chiesto aiuto attirando l’attenzione di alcuni condomini, che hanno chiammto il nue 112. Sul posto è una volante della Questura e un’ambulanza per i soccorsi..

Gli scooter erano nascosti a Rozzano

Gli agenti hanno raccolto le testimonianze e alcune descrizioni circa il modo di operare e l’abbigliamento dei rapinatori. i poliziotti della Squadra Investigativa del Commissariato

Centro, grazie anche alle analisi delle telecamere cittadine, hanno identificato uno dei due rapinatori e, a Rozzano (MI), hanno individuato il luogo dove erano stati nascosti gli scooter subito dopo la rapina.

Pregiudicato trasfertista

Il principale sospettato è un noto pregiudicato napoletano esperto trasfertista di Rolex. le prove portavano tutte al lui e gli agenti del Commissariato Centro hanno richiesto e ottenuto dall’Autorità Giudiziaria l’emissione di un ‘ordinanza di custodia cautelare in carcere. Ordinanza che è stata emessa dal GIP dr.ssa Valori su richiesta del P.M Sostituto Procuratore dr. Lesti, e che è stata eseguito ieri a Napoli.

In carcere

Sono, tuttora, in corso altre indagini per l’identificazione del complice e per la ricerca del prezioso orologio di valore.