Mirko Margagliotti. Il sindaco di Sedriano chiede aiuto per ritrovarlo

Sedriano. “Mirko Margagliotti. 21 anni di Robecchetto con Induno. E’ uscito di casa ieri sera e non è rientrato. Non si hanno più notizie. Chiunque dovesse incontrarlo o vederlo avvisi le Forze di Polizia.”

Pubblicità

A pubblicare l’avviso della scomparsa sulla sua pagina Facebook ufficiale, un’ora fa è Angelo Cipriani, il sindaco di Sedriano. Non sono ancora note le circostanze della scomparsa di Mirko Margagliotti, ma per i giornali è obbligatorio partecipare, come servizio pubblico di emergenza, alla ricerca delle persone scomparse, e una richiesta simile fatta da un sindaco va immediatamente diffuso.

Pubblicità

La richiesta di aiuto per Mirko Margagliotti

Resta inteso che, nonostante la grande preoccupazione dei suoi cari, un 21enne è maggiorenne e quindi può anche decidere di allontanarsi da solo. Non avendo altre notizie in merito alla scomparsa, per il momento, oltre a quelle diffuse dal sindaco Angelo Cipriani, attiviamo la diffusione dell’allarme e lasciamo la pagina in aggiornamento, in attesa di nuove particolari che permettano di inquadrare meglio la vicenda