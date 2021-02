Ladra dà un pugno al vigilante del supermercato, poi lo investe e si dà alla fuga

Cologno Monzese. Da un pugno al vigilante che la ha sorpresa e fugge saltando sull’auto in attesa con il motore acceso. Una donna rumena di 46 anni, pregiudicata, coniugata e nullafacente, è stata arrestata dai carabinieri di Cologno Monzese per rapina impropria.

Alle 17:30 del 9 febbraio la donna era entrata nel supermercato iN’s di via Perego. Dopo aver girato fra le corsie e gli scaffali, aveva riempito la borsa di bottiglie di alcolici e di generi alimentari e poi ha tentato di uscire senza pagare.

Un pugno al vigilante, prima di fuggire, poi lo investono

Era già oltre la linea delle casse quando è stata fermata dal personale anti taccheggio del supermercato, che aveva notato le sue operazioni. La donna ha reagito colpendo con un pugno il vigilante per poi saltare a bordo di un’automobile che l’aspettava con il motore acceso. Alla guida c’era il marito convivente, rumeno 46 anni e pregiudicato per reati contro il patrimonio. L’auto è partita a gran velocità e ha investito il vigilante procurandogli alcune contusioni.

Sul posto sono arrivati i soccorsi che hanno medicato il vigilante che però ha rifiutato il trasporto in ospedale e i carabinieri. Le indagini immediate hanno permesso di identificare i due che sono stati riconosciuti sia dalla vittima che da alcuni testimoni che si trovavano nel supermercato. La donna è stata rintracciata alle 20.30 a Cologno Monzese, arrestata è portata a San Vittore. L’uomo non è ancora stato rintracciato. Su di lui pende una denuncia in stato di libertà.