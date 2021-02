San Siro. Bambino investito da un SUV sulle strisce pedonali

Milano. Via Carlo Dolci zona San Siro. Un grave incidente con un bambino investito da un Suv. Verso le 8:10 di questa mattina T.M., 7 anni, è stato investito da un Suv mentre attraversava l’incrocio di piazza Falterona. Dalle prime informazioni avute il piccolo stava attraversando l’incrocio sulle strisce pedonali.

Il bambino investito ha riportato un trauma toracico-addominale e ai soccorritori del 118 intervenuti con un’ambulanza e un’auto medica è parso subito grave. Dopo averlo stabilizzato lo hanno trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Niguarda. Anche se il colpo è stato molto forte e le condizioni gravi, non è stato dichiarato in pericolo di vita ed è sveglio e cosciente.

La polizia locale di Milano, intervenuta sul posto al momento dell’incidente, sta ancora effettuando i rilievi e le indagini per stabilire le dinamiche dell’incidente. Verosimilmente il bambino stava recandosi a scuola. La pioggia e l’ora mattutina non ancora in piena luce possono aver contribuito all’incidente.