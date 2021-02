Incidente a Magenta sulla statale 11. Dalle 10.45 la polizia locale di Magenta e i soccorritori della Croce Bianca di Magenta stanno intervenendo su un incidente avvenuto in Corso Europa poco prima della rotonda che porta a Marcallo con Casone. In questo momento risulta assistito dall’ambulanza un uomo di 50 anni. LNon è stato necessario il trasporto in ospedale

Pubblicità

Dalle prime informazioni pare che l’auto sia andata contro il guardrail.. Per il momento all’incidente non sembra aver causato problemi alla circolazione delle autoetture sulla statale 11. L’intervento è ancora in atto e aggiorneremo la notizia non appena avremo maggiori informazioni.