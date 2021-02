Il Parco di via Meroni intitolato alle vittime delle Foibe. La cerimonia a Corbetta

Da mercoledì 10 febbraio 2021, il parco di via Meroni (angolo via La Marmora) ha finalmente una identità. L’amministrazione comunale ha infatti deciso di intitolarlo ai “Martiri Giuliani e Dalmati delle Foibe”. Ciò è avvenuto proprio nella data in cui l’Italia intera celebra il giorno del Ricordo. Il ricordo non solo di tante vittime innocenti ma anche della tragedia umana che segnò l’esodo di un popolo allora rinnegato dalla propria patria e perseguitato dal regime di Tito.

Pubblicità

Il parco di via Meroni

Il complesso verde ingloba l’area giochi, un campetto verde solitamente usato come campo da gioco libero per il calcio dei più piccoli e un’area cani. Si trova in una posizione strategica in quanto meta dei tanti piccoli iscritti all’asilo “Collodi” di Corbetta. A due vie parallele si trova anche l’uscita della scuola primaria paritaria “Santa Gianna Beretta Molla” che fa parte dell’Istituto dei Padri Somaschi di Corbetta. E’ dunque frequentato da giovani, giovanissimi e dai genitori e nonni che li accompagnano. Da ora in poi, la targa inaugurata proprio nel mezzo dell’area giochi, servirà a far ricordare il passato, la storia che è anche quella Magentina. Non a caso, diversi commercianti e piccoli industriali della zona trovarono una casa qui da noi e contribuirono a dare benessere proprio al Magentino.

Pubblicità

Un bouquet tricolore per le vittime

“Siamo felici dell’inaugurazione di questo parco ai martiri delle Foibe – spiega Riccardo Grittini della Lega Nord di Corbetta, che per commemorare chi perdette la vita ha deposto sotto la targa un bouquet di rose con tonalità che rimandano al tricolore della bandiera italiana – Già nel 2016 avevano presentato in consiglio comunale una mozione per intitolare una via o un parco a quella che è stata una tragedia nazionale. Allora fu votata all’unanimità e siamo contenti che oggi abbia trovato una sua realtà in un posto frequentato dalle future generazioni di cittadini”. Luciano Piroli, segretario della Lega Nord, ha aggiunto che: “Vogliamo ricordare allora come oggi che le guerre sono disgrazie, non hanno un colore politico così come le vittime dei conflitti. Le guerre sono solo disfatte”.