I progetti della biblioteca per la scuola corbettese: dall’infanzia alle medie

La pandemia non ferma la lettura! “Nonostante le difficoltà dettate dalla situazione emergenziale – spiega l’Assessore alla Cultura Giuliano Gubert – che impedisce agli alunni delle scuole di Corbetta le tradizionali visite in Biblioteca e, allo stesso tempo, impedisce ai bibliotecari e ad altri esperti di entrare a scuola, la Biblioteca insieme con i docenti è riuscita a predisporre il progetto di promozione alla lettura ‘Operazione Biblioteca’ anche per questo anno Scolastico. Cambieranno le modalità di incontro con i bibliotecari ma non cambierà la sostanza del progetto”.

Scuola dell’infanzia

Si parla di video letture. I bibliotecari registreranno alcune video letture che verranno poi trasmesse nelle classi ai bambini. La biblioteca fornirà poi alle classi interessate i libri cartacei letti, così che possano essere presentati “fisicamente” ai bambini.

Scuola Primaria classi prime

Anche qui si parla di video letture. I bibliotecari registreranno un video di presentazione della Biblioteca e dei suoi servizi e alcuni video di letture di libri che verranno proiettati in classe nelle modalità e negli orari che le insegnati riterranno più adatti. La biblioteca fornirà poi alle classi interessate i libri cartacei letti così che possano essere presentati “fisicamente” ai bambini. Sul sito della Biblioteca, grazie all’aiuto del Ced comunale, è stato creato un apposito form di registrazione per gli alunni delle classi prime che ancora non hanno la tessera bibliotecaria e per alunni delle altri classi arrivati da poco a Corbetta e non ancora iscritti in biblioteca.

Scuola primaria classi seconde

Anche qui video letture. I bibliotecari registreranno alcune video letture che verranno poi trasmesse nelle classi ai bambini. La biblioteca fornirà poi alle classi interessate i libri cartacei lett,i così che possano essere presentati “fisicamente” ai bambini.

Scuola primaria classi terze e quarte

Verrà approfondito “Il libro degli errori” di Gianni Rodari A tutte le classi terze e quarte verrà proposta singolarmente la lettura animata seguita da laboratorio con l’attore Matteo Riccardi, da svolgersi in classe con le modalità della Didattica a Distanza (l’attore trasmetterà dalla Biblioteca di Corbetta). La lettura e il laboratorio si basano su “Il libro degli errori” di Gianni Rodari, che offre spunti interessanti per giocare con le parole e la grammatica, in modo creativo e originale, unendo il divertimento e la leggerezza, con contenuti che si rifanno anche al programma didattico.

Scuola primaria classi quinte

Ci sarà un incontro con l’autore Chiara Lossani. In classe verrà proposta la lettura del libro di Chiara Lossani “Iqbal. Il sogno di un bambino schiavo”, Arka edizioni. Nel mese di marzo per ciascuna delle classi verrà organizzato un incontro con l’autrice del libro in diretta streaming. Sarà l’occasione per l’autrice di raccontare la genesi del libro e approfondire il tema dei diritti dei bambini (i proventi dei diritti d’autore del libro vengono devoluti a UNICEF per l’attuazione dei progetti contro il lavoro minorile) e allo stesso tempo per i bambini di porre domande all’autrice.

Scuola secondaria classi prime (medie)

Dal libro al film “Il mondo fantastico di Roald Dahl” Lettura integrale di un libro e visione della sua trasposizione cinematografica. Le insegnanti, per affrontare il genere del racconto fantastico, proporranno le opere di Roald Dahl (le streghe, la fabbrica di Cioccolato, GGG, James e la pesca gigante)

Scuola secondaria classi seconde (medie)

Viva Dante In occasione della ricorrenza dei settecento anni della morte di Dante e della celebrazione del Dantedì (giornata istituita dal Governo nel 2020 dedicata a Dante e calendarizzata il 25 marzo, data che gli studiosi individuano come data di inizio del viaggio ultraterreno della Divina Commedia) le classi leggeranno il libro di Luigi Garlando “Vai all’inferno. Dante”. Nella giornata del 25 marzo l’attore Alessandro Tacconi effettuerà un intervento online, un recital multimediale ispirato al romanzo, a cui parteciperanno in streaming tutte le classi seconde

Scuola secondaria classi terze (medie)

Dal libro al film Lettura integrale di un libro e visione della sua trasposizione cinematografica.