A breve la metropolitana a Magenta? Se ne sta discutendo oggi

L’aggiornamento potrebbe arrivare già nelle prossime ore, anche se è da anni che se ne parla: prolungare la metropolitana fino a Magenta, così da offrire un ulteriore mezzo di trasporto pubblico e più capillare che permetterebbe di diminuire il traffico su strade, ma anche alleggerire le stesse corse su bus e treni. Utile non solo in tempi di Covid ma sempre.

A parlarne è il sindaco di Corbetta Marco Ballarini, nella giornata di mercoledì 10 febbraio 2021: “Oggi ho avuto un collegamento on line con i Sindaci del territorio e con l’assessore alla mobilità del Comune di Milano per discutere della Metropolitana M5. In particolare nella conference ci verrà mostrato il progetto di fattibilità riguardo al prolungamento della metro fino a Magenta. Un progetto di cui si parla da anni e che reputo come una grande opportunità per Corbetta e per tutto il territorio, un volano incredibile per avvicinarci a Milano e offrire maggiori servizi ai nostri Cittadini”.

Si deciderà a breve il da farsi.