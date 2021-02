Gli Oss chiedono riconoscimenti della figura professionale

In ricorrenza del 20 ° anno di istituzione del profilo professionale dell’Operatore Socio Sanitario dalla Conferenza Stato- Regioni il 22 Febbraio 2001 noi come Associazione vogliamo ricordare alle istituzioni, alla Stampa, alla popolazione italiana, agli ordini dei medici e infermieri che la figura dell’Operatore Socio Sanitario è diventata parte integrante della sanità, dell’area socio-sanitaria e maggior parte vicino alla persona, sia giovane che anziana e ai suoi bisogni quotidiani.

Riceviamo e volentieri pubblichiamo il comunicato dal presidente dell’associazione Io Sono Oss, Luca Gusberti. L’iniziativa è per sostenere la proposta di dare agli oss (operatori Socio Sanitari) una maggior considerazione nell’ambito della sanità

